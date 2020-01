Piden ayuda para recuperar su mercancía retenida por PROFEPA, en Campeche

Un llamado al Gobierno del Estado hicieron pobladores de la comunidad de Zacamilola, municipio de Atlahuilco, para que les apoyen a recuperar su mercancía y vehículo, el cual les fue retenido por personal de la PROFEPA en Campeche.



De acuerdo con las consejera y agente municipal de ese lugar, Julia Xicalhua Tlaxcala y Catalina Tlaxcala Juárez, hace 11 días un grupo de 10 vecinos de ese lugar se dirigieron a esa entidad para comercializar sus productos de madera.



Sin embargo, en la comunidad de Xpujil fueron detenidos por personal de la PROFEPA.



Aunque posteriormente fueron liberados, no les devolvieron ni la mercancía ni su unidad, lo cual consideraron un abuso por parte del personal de esa dependencia.



Indicaron que si bien talan árboles para fabricar sus artículos, también se preocupan en reforestar.



Señalaron que en cuanto estuvieron de regreso los artesanos acudieron a solicitar al alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus su apoyo, pero al ver que no hizo nada también le pidieron ayuda al diputado local Alexis Sánchez, pero ni uno los ayudó.



Ante ello, este martes, pensando que iba a llegar el Gobernador a Los Reyes para poner en marcha un sistema de captación de agua, decidieron acudir; sin embargo, el mandatario estatal no llegó.



En el lugar estuvo el director de la CAEV, Jorge Ladrón de Guevara, a quien solicitaron llevar su petición al Gobernador del estado.



Los pobladores advirtieron que de no ser escuchados, pedirán el apoyo de otras organizaciones para bloquear carreteras, pues no es posible que se le haga eso a gente que trabaja para sobrevivir.