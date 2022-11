Piden cambiar proyecto de remodelación de Escuela de Ixtaczoquitlán

Padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez García”, ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán y en donde recientemente los padres de familia a través de una asamblea decidieron que no se reubicará sino que se remodelará, ahora teme se ejecute el proyecto de Espacios Educativos, pues este comprende la demolición de 11 aulas, así como los baños.Los papás, quienes sostuvieron una reunión en este colegio, se dijeron preocupados porque sean derribados los salones, pues durante el proceso de construcción de nuevos, los estudiantes tendrían que recibir sus clases en otros sitios.De igual forma durante la realización de obra, no habría servicio de baños para toda la comunidad estudiantil que es mayor a 400 niños.Los papás consideraron que la mejor opción es que se edifiquen pero en la parte de atrás o en el predio aledaño donde antes funcionó un preescolar pero ya no se ocupa, pues ese terreno también es parte de la Escuela “Benito Juárez”.Asimismo, aseguraron que plantearán a Espacios Educativos que además de edificar las aulas se construya una sala de cómputo y área donde los niños puedan desayunar.Recordaron que ellos votaron por la remodelación de la institución educativa, para la cual se pueden inyectar casi 8 millones de pesos, recurso que ya está etiquetado.Los paterfamilias apuntaron que la parte de enfrente de este edificio escolar, la cual sería derrumbada, tiene buenos cimientos y quizá el trabajo que se requeriría hacer ahí, es impermeabilización, revoco, cambio de ventanas, de pisos.