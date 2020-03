Piden confiar en que INEGI no compartirá información obtenida en el Censo

El coordinador estatal del INEGI, Juan Manuel Yglesias López, dijo que hasta el momento los entrevistadores del censo poblacional 2020 no han tenido ningún incidente; sin embargo, el entrevistado destacó la importancia de que los ciudadanos verifiquen la identidad de quien llega a su domicilio a efectuar esta actividad.



"En estos primeros días nos ha ido muy bien y confiamos en llegar así hasta el final. Por fortuna no hemos tenido incidentes, lo que es normal es que no encontramos a las personas porque fueron a trabajar; incidentes al día de hoy no tenemos alguno".



En este sentido, comentó que es necesario recordarle a la gente que es importante que den información y que ésta sea veraz, que confíen en que el instituto no dará información de una vivienda para temas nominales, ni particulares.



Añadió que la información se maneja de una manera agrupada y que los datos tendrán un tratamiento con las reservas del caso.



El funcionario del INEGI destacó que los datos que otorga el ciudadano son importantes para quienes toman decisiones, para quienes elaboran programas y proyectos de apoyo a la sociedad, pues a través de las preguntas se produce información de dónde se requiere apoyo a la población, a la gente humilde, dónde se requiere llevar la salud, por citar.



De igual forma resaltó que se ha dado instrucción a los censadores para que no entren a las viviendas. "Y a la población decirle que por tranquilidad de ellos y de los entrevistadores, que otorguen la información desde la ventana, desde la puerta".



De igual forma explicó que los encuestadores solo piden al llegar al domicilio los nombres sin apellidos, tampoco se pide identificación. Asimismo, insistió en la importancia de corroborar la identidad del entrevistador y que lo pueden hacer a través de diversos medios.



"Asegúrense de que la persona que está al frente de ustedes es gente del instituto. Ellos llevan su gorro y su sombrero, llevan en la mochila y chaleco un número gratuito que es el 800 111 46 34 o pueden corroborar en la página del Instituto o en la página censo2020.mx y en el apartado de identifica a tu entrevistador, tomando el nombre y un código, lo proporcionan y tendrán una respuesta inmediata".