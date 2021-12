Piden cuidar a mascotas ante pirotecnia por festejos guadalupanos

Durante estas fechas de peregrinaciones por las festividades guadalupanas y el uso de cohetes, las mascotas suelen escaparse más de sus hogares al verse asustadas por el ruido, indicó la encargada del refugio “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.Y es que dijo que es difícil evitar que la población no lleve a cabo estas costumbres tan arraigadas, pese a que esto causa un daño tanto a los animales como molestia a algunas personas.“En estas fechas los animales suelen escaparse más; no podemos evitar estas costumbres tan arraigadas”, acotó.Por ello, recomendó a las personas que poseen perros, resguardarlos en una habitación o en un contenedor para evitar que se salgan de sus hogares o se hagan daño.“Las personas que de verdad se preocupan, si van a salir como precaución deben resguardar a los animales, en una habitación o dejarlos en un contenedor, no en un patio o una reja donde pudieran escaparse o lastimarse, porque pueden hacerse daño de la desesperación, les da taquicardia y sufren de ansiedad”, explicó.