Piden donar caretas a personal de albergue “Santa Ana”, en Boca del Río

Los integrantes del movimiento "Ayuda a ayudar" que iniciaron un centro de acopio para donar insumos a personal médico desde el inicio de la contingencia sanitaria, ahora piden a los veracruzanos que se sumen para entregar gorras con caretas a las personas que se encuentran en el albergue “Santa Ana” de Boca del Río.



De acuerdo con Nobella Hernández Reyes, enfermera e impulsora de la colecta, es el único albergue que se encuentra recibiendo a los familiares de los pacientes de hospitales de la zona, por ello es necesario que se les dote de protección.



Ya recibieron 300 gorras por parte de uno de los médicos del Hospital Regional de Veracruz pero requieren micas y/o acetatos para armarlas.



"El oncopediatra de la Torre Pediátrica me dijo 'te voy a dar unas gorras para armarlas con acetatos y cubrebocas para donar a casa Santa Ana'. El problema es que no hay acetatos en Veracruz, nos iban a hacer una donación de 100 acetatos pero no pudieron conseguir. Conseguí 10 micas, las micas también es negocio, están carísimas", señaló.



Aunque llevan días intentando armar las gorras para que se entreguen a las personas que se alojan en el albergue de la iglesia Santa Ana, no han podido concluirlas porque se les ha complicado encontrar los insumos.



Lamentan que ante la emergencia, estos productos se han encarecido y escaseado, "cuando iniciamos la mica estaba en 6 pesos, ahorita está entre 16 y 20 pesos dependiendo en donde la consigas, nos está costando más trabajo y es que la mica es más fácil de desinfectar".



Desde el inicio de la pandemia, los familiares que pernoctaban en los bajos de los nosocomios esperando noticias de los pacientes, fueron retirados, muchos de ellos se alojan ahora en el albergue de Santa Ana pero al ser un lugar que opera con donaciones, requieren la ayuda para dotarlos con equipo de protección.



"Los familiares de los pacientes duermen afuera del hospital. Obviamente es gente que también se va a contaminar en algún momento", señaló Nobella.



Es a través de la página de Facebook "Ayuda a ayudar" que se está solicitando apoyo de insumos para continuar dotando de protección a los veracruzanos en medio de la pandemia por el Coronavirus.