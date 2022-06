Piden frenar ecocidio causado por tabiqueros en laguna El Espejo, en El Castillo

Pobladores de la congregación de El Castillo pidieron a las autoridades municipales de Xalapa frenar el ecocidio que supuestamente están causando los tabiqueros a la laguna El Espejo.En entrevista telefónica sostuvieron que los productores de este material de construcción tiran los desechos que les sobran al cuerpo lagunar, por lo que los sedimentos están reduciendo su espejo de agua.Aunado a lo anterior, expusieron que ante la falta de drenaje, los habitantes de su alrededor descargan las aguas negras al sitio, provocando el surgimiento de más plantas de lirio y el cambio de color dada la contaminación."La laguna está por donde están las tabiqueras y hay drenajes que están llenando esa laguna. No la están cuidando como a la otra laguna y la misma gente la está rellenando del material que no utilizan del tabique. Es una laguna muy bonita a la que no se le ha dado limpieza", expresó.Los inconformes con el daño ambiental que se le está provocando al cuerpo de agua, ubicado en el camino a El Castillo Chico, por el campo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), dijeron que es una problemática que viene de años atrás, debido a que no hay infraestructura hidrosanitaria para las aguas servidas de los habitantes de la zona."No tienen drenaje y ahí echan todo, no hay drenaje allá en donde están las tabiqueras, por eso las casas el drenaje lo echan a la laguna por lo mismo que está abandonada y no la atienden", reiteraron en la denuncia.Comentaron que la problemática la han hecho saber a las pasadas administraciones municipales pero no les han hecho caso y el ecocidio se acentúa cada vez más."Ya se les había dicho que se tenía que limpiar pero no han hecho caso, con la actual administración todavía no hemos hecho la petición pero cada vez se está reduciendo más porque echan material", alertaron.Asimismo, explicaron que la laguna se recarga con el agua de las lluvias pero ante la descarga de drenaje se ha llenado de flora nociva."Por lo mismo que no la cuidan está llena de lirio. A los vecinos de alrededor no les han dicho que tienen que cuidar la ecología, no habido programas para cuidarla y rescatarla. (Queremos) que la vengan a ver para que se pueda rescatar", pidieron una vez más.