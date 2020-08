Piden grito de independencia virtual en Coatepec para evitar aglomeraciones

El agente municipal de la localidad de Tuzamapan en Coatepec, José Guadalupe Moreno Calte, previó realizar un festejo de manera virtual del Grito de Independencia.



Y es que dijo que, aunque se quisiera hacer un festejo con sana distancia y siguiendo los protocolos sanitarios, los pobladores no acatan las indicaciones, por lo que es más viable trasmitir por internet.



“Un Grito virtual, ya lo vi eso, podría ser una opción que se trasmita el himno nacional, las remembranzas de los héroes y hasta ahí nada más”, acotó.



En este sentido, señaló que la ciudadanía no está respetando las disposiciones en eventos como los sepelios, donde se les pide que no aglomeren gente y el uso del cubrebocas.



“No se va a poder como está la situación, la gente no entiende de la sana distancia ni el uso del cubrebocas, les explica uno y no quieren obedecer, hay un difunto y cuando piden el permiso, se les dice que cuiden la sana distancia, que no aglomeren a la gente, porque si hay alguien que esté contagiado se van a incrementar los casos, pero no hacen caso, ese es mi temor de hacer un festejo del Grito”, explicó.