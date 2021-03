Piden homenajes para todas las víctimas de COVID en Jurisdicción Sanitaria de Orizaba

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria VII, pidieron que si se van a realizar homenajes aquellos que han perdido la batalla contra el COVID-19 en la dependencia de salud, sea a todos, no solamente algunos quienes han sido parte del equipo del jefe Baruch Alanís.



Es de mencionar que este día se realizó un homenaje póstumo, teniendo las cenizas presentes, del jefe de odontología, quien falleció la semana pasada víctima del coronavirus.



Sin embargo, dijeron los mismos empleados, que ha habido algunos otros médicos y enfermeras fallecidos por el mismo motivo y su muerte ha pasado desapercibida.



Por eso el llamado a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria, es para que se reconozca el trabajo que está realizando todo el personal a diario, exponiendo su vida para salvar la de otros.



De igual forma comentaron que, así como en los centros de salud se está trabajando de manera normal, se tiene que hacer lo propio en el centro de salud de Orizaba, en donde nada más están trabajando por guardias y no en dos horarios como tendría que ser.



Incluso también ha habido quejas de que algunos médicos no han querido tratar a pacientes sospechosos de coronavirus, aunque la mayoría sí lo está haciendo.