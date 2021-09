Piden integrar a criminólogos en acciones para mejorar seguridad ciudadana en Xalapa

En las acciones y grupos de trabajo que se conformen para mejorar la seguridad ciudadana en Xalapa, se deberían incluir a los especialistas en Ciencias Penales o criminólogos, ya que son los encargados no sólo de estudiar las zonas conflictivas, sino también el por qué se cometen los ilícitos.Así lo propuso Leticia Alba Cristales, académica del Centro de Investigación y Posgrado (CEVIP), durante su participación en la sesión abierta del Cabildo de Xalapa, en la que añadió que estos profesionales estudian el problema criminal a fondo y analizan a los delincuentes y víctimas y todo lo que los engloba.“Esto va a servir para entender por qué y a quién se delinque, la víctima será analizada desde el enfoque de la victimología y el delincuente desde la criminología, por eso el énfasis en que sean especialistas en Ciencias Penales”, destacó al decir que es imposible que se puedan designar policías en cada cuadra de la ciudad para que cuiden la seguridad de los capitalinos.Alba Cristales acotó que, de llegarse a materializar su propuesta, el especialista en la rama penal analizará la problemática criminal desde los ámbitos familiar (integración, comunicación y convivencia), educativo (desarrollo y calidad de vida), social (trabajo en coordinación con autoridades) y jurídico (leyes y reglamentos), para así prevenir el delito.La catedrática de la Maestría en Derecho Constitucional Penal y doctora en Ciencias Penales, coincidió con otros académicos que estudian el fenómeno de la delincuencia, en que para frenar la criminalidad no sólo se deben enfocar las acciones en aplicar penas privativas de la libertad y sanciones administrativas o multas, sino también hacer uso de los sustitutos a la cárcel.“No podemos establecer que una infinidad de programas de prevención del delito, si entre nosotros mismos tenemos tantos conflictos, si no nos hablamos entre las familias, si estamos en discusión y con los vecinos no nos llevamos, esto no va a tener buenos resultados, tenemos que irnos a atacar el problema de raíz”, insistió.Y es que expuso que, pese a los esfuerzos hechos por el Ayuntamiento y las autoridades estatales en mejorar la seguridad ciudadana en Xalapa, la criminalidad va en aumento.“Los robos a casa habitación están a la orden del día, los asaltos siguen dándose. Pareciera que aún no se ha logrado el objetivo, cuando se ha trabajado tanto por las autoridades tanto municipales como de Seguridad Publica en coordinación con ciudadanía, no se dan abasto”, lamentó.