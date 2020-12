Piden más apoyos crediticios y fiscales para empresarios

El Gobierno Federal debe proporcionar más apoyos crediticios y fiscales para que los empresarios puedan conservar su planta productiva, consideró el presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Huberto Flores Huerta.



Al ser cuestionado sobre el cierre de varios negocios en algunas zonas del Estado como consecuencia de la pandemia, dijo que los empresarios además deben de buscar otros sistemas de financiamiento con otros sectores.



“Tienen que ver sistemas de financiamiento y apoyos del gobierno, para que puedan mantener la planta productiva de las empresas. Financiamiento de otros sectores, como de la Banca, insistir al Gobierno Federal más apoyos crediticios y más apoyos fiscales”, expuso.



Y es que dijo que hay algunos negocios que no deben ni pueden cerrar, pues hay casos que son prioritarios, como aquellos referentes al sector salud.



“Deben de buscar otros mecanismos para ir reaperturando sus negocios, hay actividades que son prioritarias, que no se pueden cerrar, sobre todo lo referente al sector salud y hay negocios que no pueden estar abiertos porque no tienen una importancia relevante”, comentó.



Finalmente, señaló que la pandemia dejará pobreza, desempleo, enfermedad y una economía estancada, no obstante, insistió en que se tienen que buscar mecanismos para reabrir de manera inteligente cada sector empresarial.