Piden que conmemoración de Mártires de Río Blanco no sea “bailongo”

El dirigente de la CROC en la región de Orizaba, César Silva Reyes, expresó que la conmemoración del 116 Aniversario de "Los Mártires de Río Blanco", no se tome como bailongo, sino como el acto luctuoso que marcó la historia.Entrevistado en referencia a este tema, indicó que los Mártires del 7 de enero, quizá en la actualidad podrían reprochar la falta de valentía y determinación de los mexicanos, para poder exigir un escenario donde los trabajadores tuvieran mejores condiciones.De igual forma acotó que es importante que todas las generaciones actuales y las futuras conozcan el significado que significó para el país este hecho ocurrido hace más de un centenario."Creo que lo que ha faltado es que demos toda la información, la cultura y la educación y transmitir esta herencia, enseñanza a las actuales generaciones y no sólo por parte del Gobierno Federal sino también de las organizaciones obreras".El problema ha radicado en que se ha tenido al frente de las organizaciones obreras, gente que ha buscado más que otra cosa estar en puestos públicos."Buscaron ser diputados o senadores y seguir colgados de la ubre del gobierno y se olvidaron de que la verdadera necesidad está en la base trabajadora que representa y que es ahí donde deben de volcarse de lleno, para poder heredar no tan sólo el antecedente histórico, sino el espíritu de lucha".Destacó que algunos dirigentes sindicales como ya encontraron la "mesa servida" ya no quieren saber nada ni de sus propios sindicatos, pero sin duda alguna son malos lideres.