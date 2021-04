Piden que constructora garantice control en acceso a fraccionamiento, en Emiliano Zapata

Gracias por el espacio señor Director:



Quisiera reportar la falta de seguridad que tenemos los residentes en el fraccionamiento La Cima de la desarrolladora Carpín, en el municipio de Emiliano Zapata.



Esto es debido al acceso que se tiene al fraccionamiento, el cual NO es controlado y es accesible para todo tipo de personas o vendedores. Aunque la constructora al momento de venderte la propiedad te ofreció seguridad privada y completo control para evitar el acceso de personas ajenas al fraccionamiento, esto no es así a pesar de que tenemos la obligación de pagar una cuota mensual.



Basta con dar el nombre de la calle y el número de cualquier casa para tener acceso y los guardias de la caseta sólo hacen la tarea de registrar.



De hecho, hacen labor de recepcionistas más que de seguridad, ya que dan por hecho que cualquier persona que entra caminando es residente y cualquier vehículo o taxi con el hecho de dar una dirección tiene acceso. Eso sí, ni se preocupan con validar con el residente si espera o no a alguien, o si autoriza o no el acceso.



Cabe mencionar que en repetidas ocasiones he señalado y he hecho observaciones a los guardias, pues a veces dejan pasar sin revisar ni la cajuela o sin anotar, en la madrugada cualquier persona entra a pie y estamos muy lejos de ser un fraccionamiento seguro como otros que la misma constructora ofrece pero sin falta nos cobran cada mes la cuota de mantenimiento y seguridad sin ofrecer del todo ésta última.



Solicito se haga valer nuestro pago. A todas horas del día hay gente que sólo entra a ver el fraccionamiento, que sólo se estaciona y observa a plena luz del día las propiedades.



Gracias.



Atentamente:



Miguel Martínez