Piden reparar banqueta dañada en Fraccionamiento Lomas de Santa Fe de Xalapa

Psic. Joaquín Rosas GarcésDirector General de AlcalorpolíticoPresenteCon el permiso de usted, quiero pedirle que publique mi inconformidad por las malas obras que no paran en la administración municipal, el día de hoy acudió personal de alumbrado público del camión 163 a quitar un poste de alumbrado público junto a mi domicilio, dejando abierto un hoyo y fracturada parte de la banqueta, entiendo que es un programa de renovación de lámparas, pero eso no justifica que vengan a rompernos la banqueta, de por sí, ya el fraccionamiento ha ido en decadencia debido a que personal de CMAS vienen a romper calles desde que comienza el Camino Antiguo a Chiltoyac, recordemos que esa avenida fue pavimentada por la empresa Homex para que todos los que compramos casa aquí tuviéramos un acceso digno.Aunado a esto, tenemos 5 semanas cerrado este acceso por obras del colector pluvial, obligándonos a circular por calles alternas que son un verdadero lodacero y donde solo pueden circular vehículos lo suficientemente altos para no dañar la suspensión. Creo que es injusto lo que nos están haciendo, porque veo que en otras colonias como la Carolino Anaya el progreso está llegando, sin embargo, nuestro fraccionamiento se encuentra en el olvido.Hago un llamado a quien corresponda, para que vengan a reparar los daños que causaron a nuestra banqueta, el personal del camión 163 conoce mi domicilio, porque mi esposa les pidió amablemente que no dejarán así, pero ellos hicieron caso omiso.Agradezco su amable atención a la presente y le envío un fraternal saludo.