Piden vigilancia en Circuito Vial de la calle Abraham Zabludovsky, en Coatzacoalcos

Vecinos del recién inaugurado circuito vial de la calle Abraham Zabludovsky, en la colonia Ampliación Santa Rosa de Coatzacoalcos, pidieron reforzamiento de vigilancia en la zona, además de mejora en la infraestructura vial.Aseguraron que cuando recién se abrió el paso vehicular no había luminarias y el lugar era una auténtica "boca de lobo", posteriormente, pese a las lámparas, ataques contra automovilistas comenzaron a suceder sin que hasta el momento se conozcan los motivos o quiénes están realizando estas actividades.En redes sociales, automovilistas denunciaron que al pasar por la zona les aventaron huevos al parabrisas, por fortuna no detuvieron el paso pero creen que la acción fue hecha para atacarlos.Por otro lado, la pavimentación de la calle en cuestión no está completa pues hay partes de las vías del tren que quedaron sin concreto y en la oscuridad provoca que conductores que no saben de la situación terminen afectando sus vehículos.La señora Nicolasa, habitante del lugar, confirmó los hechos y pidió a las autoridades hacer lo propio."Está bonito cuando hay luz, primero estaba feo cuando estaba oscuro, ahorita ya está alumbrado, ya pusieron las lámparas, ya no tiene miedo uno pero quieren que lo compongan porque no está parejo y se han ido los coches, no se dan cuenta los automovilistas, además les aventaban huevos, mi hijo vino antier a dejarme y tenía miedo de que le aventaran huevos y ya no pudiera venir, yo tengo miedo porque estoy enferma y no puedo caminar, no sabemos quién fue o para qué. Yo quiero que pase la patrulla para que no haya temor que va a pasar algo, queremos más vigilancia por acá", dijo.