Pirotecnia causó 7 conatos de incendio en festejos por fin de año, en Perote

A pesar de los operativos que se ejecutaron por parte de Protección Civil de Perote y la Policía Municipal, se registraron alrededor de siete conatos de incendio durante el fin de año, indicó el titular de Protección Civil, Carlos Gómez Díaz.



“Lamentablemente hay todo tipo de gente, los jovencitos que no tienen la responsabilidad o no los han hecho responsables, por cohetes fueron unos 7 conatos de incendio, por el hielo que ha caído el pasto al secarse con el sol es más propenso a los incendios y con poco fuego prende rápido”, detalló.



Expuso que estos incendios no dejaron a personas lesionadas ni pérdidas materiales, pues los incendios se registraron en pastizales, además de que destacó que en coordinación con el cuerpo de Bomberos de esa región se combatieron de forma rápida.



“Sin nada que lamentar, ni cosas materiales, no hubo pérdidas, fueron de 6 a 7 incendios en pastizales sin pasar a mayores. Nos coordinamos con bomberos y se combatieron rápido”, explicó.