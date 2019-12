Plaga de roya ha provocado aumento en precio de café

Un incremento de aproximadamente 10 por ciento ha tenido el precio del café debido a que persiste la baja producción por el tema de la roya, así como la falta de mano de obra, indicó el empresario Octavio Gracián Malpica.



Mencionó que desde el 2013, en que se comenzaron a tener problemas por ese hongo que afecta a la planta, no se ha podido remontar la producción del aromático, por lo que ese es uno de los factores que ha incidido en el aumento del precio.



De igual forma, añadió, en esta cosecha se ha visto que no hay mano de obra suficiente, lo que se atribuye a la migración de personas que se han ido a otros Estados o a Estados Unidos.



Todo ello, indicó, incide en que no se tenga suficiente producción al no cortarse el grano verde e impacta en el alza del precio.



El empresario comentó que otro factor que ha incidido es la sequía que se tuvo, en donde a pesar de que Zongolica es una zona muy fértil, también se vio afectada por esa situación.



Gracián Malpica señaló que los industriales absorben hasta donde pueden los costos, ya que siempre hay un valor agregado por el tostado, por ejemplo, pero también está la elevación de precios que han tenido los insumos en este año.