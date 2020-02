Plantean modificar bases para asignar recursos a UV, Fiscalía y Poder Judicial

En el Congreso del Estado se presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y modificar el cálculo de los presupuestos anuales que se otorgan a la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.



El legislador, José Andrés Castellanos Velázquez, propuso ajustar la forma de asignar los recursos para dichos organismos a excepción de la Universidad Veracruzana (UV), que Constitucionalmente debe recibir el 4 por ciento.



A la fecha, la carta magna establece que la UV, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial, reciban, al menos, el 4.0, 1.5 y 2.0% del presupuesto total del Estado.



Sin embargo, en la tribuna de la Diputación Permanente el diputado local morenista dijo que esto representa un riesgo para el equilibrio presupuestal, ya que el cálculo incluye recursos que ya tienen una finalidad.



“Por lo que resulta necesario establecer que estos porcentajes, así como los recursos asignados a los organismos previstos en la Constitución, sean calculados con base en el gasto no etiquetado”.



El morenista dijo que tomar como base el gasto no etiquetado en el cálculo de los presupuestos de estos organismos, implicaría una reducción a sus montos asignados.



Por ello propuso ajustar los porcentajes de la Fiscalía General y del Poder Judicial conforme a lo observado en los Ejercicios Fiscales de 2018, 2019, 2020, con lo que recibirán recursos similares a las vigentes en los subsecuentes presupuestos.



En el caso de la Fiscalía General del Estado pasaría de 2.27 a 2.3 y en el caso de la Fiscalía de 3.03 a 3.0 por ciento, según los presupuestos de egresos de los últimos 3 años.



“Cabe destacar que resulta innecesario modificar el porcentaje asignado a la Universidad Veracruzana, toda vez que, por mandato constitucional, el monto del presupuesto concedido no podrá ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”.



Recordó que el presupuesto general del Estado está constituido principalmente por ingresos provenientes de la Federación que a la vez se dividen en participaciones federales y diversos fondos de aportaciones.



En ambos rubros están incluidos los correspondientes a los municipios; y por la otra, los llamados ingresos fiscales que son los impuestos, cuotas y derechos que recauda el estado, no obstante, los ingresos provenientes de la federación representan el 90% de los ingresos totales del Estado.



Dijo que su iniciativa está apegada a la realidad de los recursos disponibles del Gobierno, y con ello se garantizará el equilibrio presupuestario, así como el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia y eficacia que establecen las leyes en materia presupuestal.