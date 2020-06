Plantean PRI-PVEM reducir o reagrupar dependencias en Veracruz

Para mitigar los efectos económicos por la pandemia de COVID-19, el grupo legislativo mixto PRI/PVEM en el Congreso del Estado habrá de proponer un replanteamiento del presupuesto estatal.



La diputada coordinadora de la referida fracción parlamentaria, Erika Ayala Ríos, dijo que en el camino inmediato la propuesta es la reorientación del presupuesto estatal para reducir gastos innecesarios en algunos rubros y para ello es la reducción o reagrupación de dependencias y entidades de la administración pública pero sin afectar los derechos de los trabajadores.



Manifestó que hay un gran número de Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales y dependencias con gastos innecesarios.



El impacto presupuestal que pudiera generarse se podrá reorientar para la ampliación de la infraestructura hospitalaria, la dotación de equipo de protección personal para los profesionales de la salud y a la implementación de programas económicos.



Aseveró que no sólo se trata de atender el tema sanitario, sino también prevenir los efectos económicos que avecinan.



“Desde el Congreso no sólo debemos proponer cosas para que la gente crea que estamos trabajando, sino que sean factibles de realizar. Eso es algo que tenemos que aprender los políticos, pasar del discurso a la acción”.



Insistió que de nada sirve que se proponga una estrategia específica para la atención de la pandemia si no hay recursos para hacerle frente.



Por ello, en corto plazo se hará la propuesta de orientar el presupuesto estatal con la reducción del gasto en algunos rubros.



Ayala Ríos expuso que se debe ser responsable con la salud pública, por lo que el regreso a la nueva normalidad debe ser planeado para evitar un rebrote de la epidemia.