Plantean que se haga inversión mundial para acabar con la pandemia

Los líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus; del Grupo Banco Mundial, David Malpass, y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, exhortaron a que se haga una inversión de 50,000 millones de dólares estadounidenses para generar 9 billones de dólares en rendimientos económicos mundiales para 2025 e impulsar la capacidad de fabricación, la oferta, los flujos comerciales y la distribución equitativa de pruebas diagnósticas, oxígeno, tratamientos, suministros médicos y vacunas.En una declaración conjunta manifestaron que los gobiernos deben actuar sin más demora o se arriesgan a olas continuas y brotes explosivos de COVID-19, además de variantes del virus más transmisibles y mortales pueden socavar la recuperación mundial.“A estas alturas ha quedado muy claro que no habrá una recuperación generalizada si no se pone fin a la crisis sanitaria. El acceso a la vacunación es clave para ambas cosas”, afirmaron los representantes internacionales. “Para administrar urgentemente más dosis hay que donarlas inmediatamente a los países en desarrollo de forma sincronizada con los planes nacionales de despliegue de vacunas, en particular a través de cobertura de acceso global a las vacunas COVID-19 (COVAX). También es necesaria la cooperación en materia comercial para garantizar el libre flujo transfronterizo y el aumento del suministro de materias primas y vacunas acabadas”.La petición está basada en el análisis recientemente publicado por el FMI Una propuesta para terminar la pandemia de COVID-19, en el que sus autores Ruchir Agarwal y Gita Gopinath analizan múltiples dimensiones de la lucha contra la pandemia, incluida la proyección de tasas de vacunación globales y entre países en escenarios alternativos. Las proyecciones apuntan a perspectivas de salud muy desiguales hasta bien entrado el 2022, lo que plantea graves riesgos para el mundo, ya que la pandemia no concluye hasta que termine en todas partes.Por ello, los especialistas proponen acciones pragmáticas a nivel nacional y multilateral para abordar con rapidez la crisis sanitaria mundial. En ese sentido, exponen que es necesario vacunar al menos al 40 por ciento de la población en todos los países para fines de 2021 y al menos al 60 por ciento para la primera mitad de 2022. Mientras, se debe realizar un seguimiento y asegurarse contra los riesgos a la baja, así como realizar pruebas y rastreo generalizados, mantenimiento de existencias adecuadas de productos terapéuticos y aplicación de medidas de salud pública en lugares donde la cobertura de vacunas es baja.“Basándonos en el presupuesto de ACT Accelerator, estimamos que el costo de esta propuesta es de alrededor de 50 mil millones de dólares, que es pequeño en comparación con los beneficios potenciales de un final más rápido de la pandemia, estimado en alrededor de 9 billones de dólares. Además, las economías avanzadas pueden ganar alrededor de un billón de dólares en ingresos fiscales adicionales, lo que significa que financiar esta propuesta posiblemente sea la inversión pública de mayor rendimiento de la historia”, afirman Agarwal y Gopinath en el referido documento.Dado que poner fin a la pandemia de manera oportuna es un bien público mundial, del costo total de esta propuesta se podría obtener el financiamiento de al menos 35 mil millones de dólares provenientes de donantes públicos, privados y multilaterales y el resto por gobiernos nacionales potencialmente apoyados por financiamiento concesional de agencias multilaterales.“La brecha de financiamiento de subvenciones identificada por ACT Accelerator asciende a aproximadamente 22 mil millones de dólares, que el G20 y otros gobiernos reconocen como importante de abordar. Además, al menos 15 mil millones dólares están disponibles de las líneas de financiamiento COVID-19 creadas por los bancos multilaterales de desarrollo. Esto deja un estimado de 13 mil millones de dólares en contribuciones de subvenciones adicionales necesarias para llegar a los 50 mil millones de dólares identificados por la propuesta”.Los especialistas indican que esta cantidad adicional es principalmente para aumentar la COVAX al 30 por ciento, adquirir pruebas adicionales de COVID-19 y expandir la capacidad de producción en riesgo, para asegurarse contra riesgos a la baja.“Es importante destacar que la propuesta no requiere compromisos, sino financiamiento inicial, donaciones de vacunas por adelantado e inversiones en riesgo para el mundo, y es fundamental que toda la financiación necesaria esté disponible de inmediato”, puntualizan.