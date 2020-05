Plaza Forum Coatzacoalcos nunca cerró por pandemia; opera con negocios vacíos

A pesar del alto número de contagios de COVID-19 en Coatzacoalcos, la Plaza Forum nunca atendió las recomendaciones de las autoridades para cerrar comercios no indispensables y siguió permitiendo el ingreso de la población en general.



Tiendas como Coppel, GNC, Dairy Queen, Mixup y Stock Mobile Stop, entre otras, con actividades no esenciales siguen abriendo, poniendo en riesgo al personal.



Aunque hace algunas semanas hubo pesquizas en el Centro de la ciudad para detectar comercios abiertos y prácticamente obligarlos a cerrar, no sucedió lo mismo con las plazas.



La plaza permanece abierta aunque es muy poca la gente que llega y aunque las tiendas tienen las cortinas arriba, venden prácticamente nada.



Incluso, quienes visitan el lugar lo hacen sólo para estar sentados en las bancas y posteriormente se retiran sin comprar nada.



El municipio acmumula 417 casos positivos de coronavirus y 74 decesos.