PMA clausura centro de transferencia de basura, en Coatepec

El Centro de Transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, situado cerca del Libramiento Coatepec-Xalapa, el cual habilitó el Ayuntamiento del Pueblo Mágico, fue clausurado por la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA).



El paso al lugar se encuentra cerrado y con el sello de la dependencia con la leyenda “Por contravenir la legislación ambiental”.



Y es que hace algunos días, vecinos de La Orduña denunciaron este lugar, al cual señalaron de “un tiradero a cielo abierto”.



Sin embargo, la autoridad municipal a través de un comunicado, aclaró que se trataba de un Centro de Transferencia, el cual contaba con la vigilancia, autorización y los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente para su funcionamiento.



“No existe tal basurero a cielo abierto, lo que funciona en el sitio es un centro de transferencia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, el cual cuenta con la vigilancia, autorización y los permisos de la Secretaría del Medio Ambiente para su funcionamiento”, señalaba el comunicado.



No obstante y a pesar de este pronunciamiento del Ayuntamiento, pobladores han insistido en que este lugar genera contaminación en los mantos freáticos que podría afectar a la población, toda vez que muchas residencias de la zona sólo cuentan con pozos de agua para abastecerse.



“Nos quejamos de un botadero de basura. Pasa uno por ahí y huele muy feo. Teníamos entendido que es un Centro de Transferencia pero a final de cuentas es contaminación porque va a los mantos freáticos y acá en esta zona muchos tienen pozos de agua; no tenemos agua potable”, comentaron.



Y es que no es la primera vez que el Ayuntamiento determina lugares para habilitarlos como centros de transferencia, pues ya un espacio en la localidad de Puerto Rico también fue clausurado, mientras que en la comunidad de Pacho Viejo los vecinos también alertaron hace meses sobre el mismo caso.



Cabe señalar que el municipio carece de un relleno sanitario para depositar las siete toneladas de basura que genera al día.



Ante la falta de un lugar para disponer de la basura, el servicio de recolección se vio afectado y este día la ciudad luce con desechos en las esquinas.



Lo anterior ha derivado en quejas de la ciudadanía, quienes reclaman el motivo por el cual los camiones no han pasado por las colonias.