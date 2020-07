PMA intentó clausurar crematorio, en Veracruz Puerto; dueños no lo permitieron

La mañana de este jueves, personal del departamento jurídico de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) acudió al crematorio “La Luz”, ubicado en el fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, para intentar clausurar el lugar, lo que no lograron debido a la resistencia de los dueños.



De acuerdo al personal de la dependencia, presuntamente la empresa no cuenta con los permisos necesarios y las certificaciones para llevar a cabo incineraciones.



Accionistas de la funeraria salieron a defender su negocio y aseguraron contar con los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, mostrando los documentos.



Sin embargo, las autoridades de la PMA procedieron a colocar sellos, ya que consideraron inválido lo mostrado.



Despúes, los mismos dueños retiraron los sellos pues insistieron de que se trata de un abuso de autoridad y aseguraron que esta dependencia sólo busca clausurar para obtener dinero, ya que para quitarlos les pedían el pago de una multa por más de 4 mil UMAS.



Ante la situación, los trabajadores del área jurídica de la Procuraduría se fueron, advirtiendo que denunciarán a los propietarios, mientras que estos últimos argumentaron que no es sano ni justo cerrar este espacio en donde, aseguran, mensualmente incineran hasta 260 muertos por COVID-19.