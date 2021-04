Población de Teocelo sigue preocupada pues la segunda dosis de vacuna no llega

Estimado Director:



A más de 2 meses de haber recibido la 1a dosis de AstraZeneca, la población de adultos mayores de Teocelo Veracruz sigue preocupada porque la 2a toma no llega a pesar de que fue el 16 de febrero cuando empezaron a vacunar a los de 60 y mas.



Sabido es que la mayoría de las vacunas contra COVID-19 probadas y aprobadas requiere dos dosis para que proporcione un nivel de protección aceptable y esto no es un invento o creencia, ya que se definió por los ensayos clínicos que se hicieron a decenas de miles de voluntarios que revelaron que una 1a dosis no brinda una adecuada protección pues no ha completado el plan.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado por diferentes medios que una persona que solo recibe una dosis en vacunas que requieren otra más se quedarán solo con falsa sensación de seguridad y que dependiendo del tiempo que pase sin que la refuerce puede ser necesario reiniciar la pauta de vacunación, ya que todos los datos de eficacia están basados en un protocolo y entonces no se garantiza la inmunización.



Esta falta de noticias para la 2a dosis de vacunas hace pensar que hay una escasez de vacunas de esa marca o peor, que no se las quieren poner por la mala fama que está teniendo la vacuna AstraZeneca de que provoca coágulos, y todo esto puede causar pánico y enojo y contribuir a que muchos no se las quieran poner, a pesar de que hasta el momento y afortunadamente nada de esto ha ocurrido en el municipio, y entonces además de que quedarían desprotegidos, sería un inmenso desperdicio de dinero y vacunas en momentos que más se necesitan.



Por eso piden que el Gobierno haga campañas de comunicación para dar información a la gente y que esto no suceda, pero sobre todo que ya lleguen las vacunas para completar el esquema previsto de una manera adecuada.



Agradecemos mucho su difusión para que se nos tome en cuenta y no se de más largas a este asunto que tanto nos preocupa.



Atentamente



Vecinos de esta población.