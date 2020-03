Pobladores de Aguaxinola llegan a acuerdo con CFE; les prometen no más cortes de luz

Pobladores de Aguaxinola informaron que la mañana de este domingo llegaron a un acuerdo con el personal de la CFE, que se comprometió a que ya no se verán afectados con más cortes de la energía eléctrica.



De acuerdo con los habitantes, este domingo llegó un representante de la empresa acompañado por personal de Gobierno del Estado, con quienes platicaron.



Indicaron que, aunque por tres veces le hicieron mención de que sabían a qué se debían los cortes, ya que conocen que adeudos por parte de la comunidad de Atzompa, del municipio de Soledad Atzompa y lo hacen como una forma de presión para que paguen, el representante de la CFE rechazó que se debiera a ello.



En cambio, mencionaron, les dijo que había algunas fallas pero que ya se había visto ese tema y no iban a tener más problemas.



No obstante, le señalaron que, si veían que seguían los cortes de energía, volverían a bloquear carreteras y además otros bajarían a las instalaciones de la CFE para tomarlas.



Cabe recordar que los habitantes bloquearon la noche del viernes la carretera federal Tehuacán-Mendoza en demanda de que se les reestableciera el servicio de energía eléctrica y que no se los estén cortando, pues desde hace 20 días comenzaron a sufrir cortes, primero por la mañana y recientemente de las 20 a las 24 horas, lo que provocó la movilización.