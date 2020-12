Pobladores de la comunidad "Buena Vista" de Alvarado tampoco tienen luz

Habitantes de la comunidad "Buena Vista" de Alvarado, bloquearon la carretera Minatitlán-Veracruz en demanda de que les sea reestablecido el servicio de energía eléctrica porque desde el pasado evento de norte se quedaron sin luz.



Desesperados afirman que no abrirán el paso hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les conecte el servicio.



El bloqueo es a la altura del puente de Alvarado por lo cual, cientos de automóviles están detenidos.



"Estamos sin luz, hasta que se ponga, se cayó una torre, se fue de un lado y tuvieron que cortar los cables del suministro de alta tensión", dijo uno de los manifestantes.



Los automovilistas, intentaron dialogar con los inconformes, pero no hubo respuesta, piden la solución a la falta de energía eléctrica.



"No quieren entender que den el paso porque no hay manera ahorita de que les pongan la luz", señaló Jacinto, automovilista afectado.



No es la primera vez que usuarios de esta zona de Alvarado se manifiestan en contra del servicio de la CFE.