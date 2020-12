Poco a poco, empieza a aumentar trabajo para agencias de viajes

Con la disminución del nivel de riesgo del semáforo de COVID, agencias de viajes reanudaron el servicio de reservaciones, informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Idehanna Gómez Ortiz.



En su mayoría, los viajeros contratan visitas a destinos dentro del país, dado que Estados Unidos y la Unión Europea continúan con restricciones para el ingreso de extranjeros.



"Sí está habiendo, pero muy, muy poquitito, ya empiezan a preguntar, ya hay personas interesadas en querer hacer un viaje, pero comparado con lo que siempre tenemos, no ha de ser siquiera un cinco por ciento", dijo.



Recordó que la pandemia implicó la cancelación de todas las reservas de viajes durante marzo, abril y mayo.



"Como no pensábamos que durase tanto tiempo, había quienes lo habían pospuesto por seis meses, y ya pasaron los seis meses y volvieron a posponer por seis meses y otros por un año".



Las cancelaciones incluyeron la salida de las vacaciones de verano, y la suspensión de viajes a la frontera para disfrutar el Black Friday.



"Más del 60 por ciento canceló y el otro 40 por ciento lo pospuso. Todo el sector Gobierno bajó esa parte de los viajes. La derrama de Gobierno a prestadores turísticos no se ha visto".



Admitió que las agencias de viajes incursionaron en otros temas empresariales, a la espera de la reactivación del tema turístico.



"Si sumamos que hay muchos países que siguen teniendo restricción para mexicanos. Europa está cerrado completamente desde hace 4 meses para mexicanos. Toda la Unión Europea y mucha gente acostumbraba irse de compras en Acción de Gracias o Viernes Negro".