Poder Judicial bajo amago para que acepte prácticas corruptas de proveedores

La directora general de Administración del Poder Judicial, Joana Marlen Bautista Flores, interpondrá denuncia ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, por violencia política de género, ya que ha sido amenazada y es víctima de acoso, así como de difamación en redes sociales.Durante entrevista, la funcionaria estatal relató que desde que llegó al puesto que ostenta, se ha encargado de realizar su labor con total apego a la ley, generando ahorros y, por tanto, recortes a diversas áreas y salarios ostentosos, así mismo, las contrataciones se dejaron de hacer con las empresas que ya se mantenían, debido a que sus montos estaban elevados y encontraron mejores costos.Derivado de ello, aseveró que desde hace seis meses se ha realizado “una campaña negra” en su contra.“Están denostando mi imagen, como no pueden criticar mi trabajo en lo profesional, porque he salido bien en mis auditorías, yo no avalo actos de corrupción; derivado de eso he recibido amenazas, desde hace seis meses me han estado agrediendo psicológicamente, por vía redes sociales, por WhatsApp con acoso, incluso me siguen porque me toman fotografías a donde quiera que voy y las suben a redes a través de perfiles falsos”.A decir de la funcionaria, sabe que, como servidora está expuesta a la opinión pública, sin embargo, destacó que no es lo mismo que critiquen su trabajo a que se metan en su vida personal, hagan burla e incluso suban fotografías de sus hijas.“Yo lo permití al inicio, pensaba que tenía que aguantarme, al final así se maneja este medio, yo sé que es político y es porque estamos haciendo las cosas bien, porque desde que llegué a mi trabajo he tratado de hacer las cosas correctamente. Cuando fui visitada por personas que me querían extorsionar, que me pedían que me prestara a hechos ilícitos, dije que no ycreo que eso ha sido también factor para que sea objeto de las agresiones”, expuso.A decir de la entrevistada, en un inicio, cuando llegó al cargo, recibió a los proveedores, empresarios y todo aquel que pedía una audiencia con ella pero algunos de ellos intentaron que se prestara para actos ilegales, por lo que, al no ceder, la amenazaron y posterior a ello iniciaron los ataques a su persona.“Me aguanté pero ya es mucho, ya no puedo aguantar esto, porque se están metiendo con mi familia, están circulando fotografías de mis hijas, videos editados, me inventan amantes pero no sólo eso, mi vida personal es aparte, yo la puedo manejar y no se vale que se metan, sin embargo, son inventos, son cosas que no son ciertas. No se vale porque soy una mujer, me dañan a mí y a mi familia y todo por amenazas, porque nunca me he prestado a actos de corrupción”, sostuvo Joana Bautista.Lo más grave, dijo, es que las agresiones no paran y ella continuará como hasta ahora, aunque las calumnias vayan en aumento.No obstante, adelantó que ahora la situación se ha tornado aún más grave porque su personal del área administrativa también ha recibido amenazas. “Hoy mismo tres de mis colaboradores fueron amenazados y es por lo mismo, no entienden que las cosas ya no son como antes, no nos vamos a prestar a actos corruptos, sea quien sea”, acotó al asentar que ya es momento de poner un alto.Los textos en su contra denostan su persona y aunque incluso sabe que han intentado pagar a medios de comunicación para que se publiquen notas ofensivas, sólo los medios “pequeños” o inventados de último momento se han atrevido a hacerlo. “Como no lo pueden hacer con medios de comunicación grandes que no se prestan a publicar mentiras o cosas sin sustento, que tienen ética, buscan a los pequeños”.De este modo es que ha circulado la información en su contra, en ocasiones cuando está en alguna tienda de compras y señalan que es con gasto a erario; esta última vez ubicándola incluso en un lugar de esparcimiento y donde se involucra a otros funcionarios.“Porque les pasan fotografías de mi cara y le ponen otro cuerpo pero lo que más me indigna es que, quien lo está haciendo es un cobarde, porque se esconde en el anonimato, crean cuentas falsas, pagan a medios pequeños, no dan la cara. Como dice el presidente que se metan conmigo pero no con mi familia, además mis hijas son menores”.Al cuestionarle si sabía de dónde podía venir la agresión en su contra, refirió que las amenazas fueron por un convenio que se tenía con una empresa y al detectar que había una situación irregular y que podían encontrar un costo más económico, desistieron de sus servicios.“Desde ahí nos amenazaron, amenazaron a una subdirectora y a mí, nos dijeron que nos iba a costar el puesto. Eso fue en febrero y desde ahí nos están atacando; con ella incluso también se metieron con su hermana. Ahorita ya amenazaron a mis dos secretarias, a otra persona que trabaja en esta misma área e incluso hasta a mi esposo. Ya es escabroso y tengo que defenderme”, expuso.Joana Bautista dijo que a pesar de que no sabe con certeza de dónde vienen este tipo de actos, no le importa quien sea y llegará hasta las últimas consecuencias, pues no cederá a lo que quieren, que es quitarla de donde está o esperar su renuncia. “No lo haré, no voy a permitir que me dañen a mí, mi trabajo, mi honorabilidad y mi familia”.El golpe, agregó, es al Estado, por parte de personas que no se adaptan a que en este gobierno hay un cambio; es por ello que reiteró que presentará hoy mismo la denuncia.“Tengo todas las pruebas y más o menos tengo la idea e identificadas quienes son las personas que están haciendo todo esto”, mencionó al agregar que está segura que su caso no es el único y cientos de mujeres profesionistas sufren de este tipo de violencia y continúan callando.“Hoy ya no pude y tengo la valentía para hacerlo, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, quien sea, porque es toda una estrategia en mi contra y tal vez lo hagan con un fin político o económico, piensan que si yo me voy van a poder saquear al Poder Judicial. Pero esto pasa todos los días, hay ataques en redes sin control, yo invito a todas las mujeres, porque ellas son las más agredidas, a que denuncien”.Es una violencia política, de género, es una violencia digital y se tiene que investigar, refirió sobresu caso la Directora Administrativa del Poder Judicial, al añadir que quienes la amenazan son personas que se ostentan con mucho poder, por lo que espera que se haga justicia y sean detenidos, “sea quien sea”, insistió.Para finalizar, Joana Bautista dejó en claro que confía en las instituciones de procuración de justicia y por ello acudirá a las mismas, para que se inicie la investigación correspondiente y se detenga a sus agresores.“Yo confío, lo hago por mi cuenta, no le he pedido favor a nadie, lo hago por ser mujer, por mi trabajo, por mi familia, mis hijas. Lo que quieren es que yo me canse y diga, como mujer no aguanto que se me señale de todo esto y dejo el cargo y quieren hacer todo lo que se venía haciendo en administraciones anteriores, actos de corrupción grandes, saqueo en el Poder Judicial pero ahora nos hemos encargado de detener todo lo que querían hacer, actos de corrupción muy grandes; y así vamos a continuar, no les tengo miedo, yo voy a continuar mi trabajo como hasta ahora”.