Poder Judicial de Veracruz garantiza justicia para “los ricos y los políticos”

En el Poder Judicial no se actúa por intereses políticos y el único interés que prevalece es el de hacer justicia, aseguró la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz.“Nuestro único interés es hacer justicia y justicia a todos por igual, no nada más a los pobres, también a los ricos y a los políticos”, dijo.Así respondió a las declaraciones del senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien acusó autoritarismo del Poder Judicial ante el caso de José Manuel “N”, quien obtendrá su libertad gracias a un amparo, luego de casi 180 días preso señalado de ser el presunto responsable del homicidio del excandidato de Cazones de Herrera, Remigio "René" Tovar.Respecto a que José Manuel “N” tuviera “amigos poderosos” en el Poder Judicial de la Federación, Romero Cruza dijo que “ahí se lo dejo a los jueces federales”.Por otro lado, aseveró que la magistrada Concepción Flores Saviaga, al cumplir 70 años el próximo mes de agosto, se tendrá que ir del Poder Judicial bajo el retiro forzoso.A pesar de que la magistrada Flores Saviaga es inamovible y no le alcanzan los efecto de la reforma constitucional del 2017 que obliga a los togados retirarse por su edad, aseveró que la inmovilidad se “mal interpreta”, pues no quiere decir que se debe estar para siempre en un lugar, por lo tanto, en el Poder Judicial se tiene que cumplir con la ley.Cabe recordar que la misma Inés Romero Cruz cumplió 70 años el pasado mes de abril, sin embargo, solicitó una dispensa para que se le permitiera estar 7 meses más y con ello, completar los tres años en la Presidencia del Poder.“Por eso lo hice, sino yo en ese momento me voy porque hay que cumplir con las leyes”.Asimismo, dijo que la mayoría de las personas que fueron detenidas por el delito de ultrajes a la autoridad ya obtuvieron su libertad y quedan muy pocos aún en prisión pero habrán de salir.