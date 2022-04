Poder Judicial investigará a personal incumplido con declaración patrimonial

Aproximadamente el 20 por ciento de los más de 2 mil 700 trabajadores del Poder Judicial no han cumplido con entregar su declaración patrimonial y de intereses.Por esta razón, el contralor del Poder, Oscar López Herrera, informó que reportará a aquellos omisos ante el Consejo de la Judicatura para que se ordenen las investigaciones que correspondan.El funcionario reconoció que no tiene un dato certero, pero aproximadamente el 80 por ciento de los trabajadores del Poder Judicial presentaron su declaración patrimonial y de intereses.Cabe destacar que, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al artículo 25 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, todos los servidores públicos deben cumplir con esta obligación.En el Poder Judicial presidido por Isabel Romero Cruz mediáticamente se ha anunciado una lucha contra la corrupción.López Herrera dijo que los omisos tienen que ser reportados ante el Consejo de la Judicatura para que se inicie el proceso de investigación correspondiente.“Por ahí en nuestra reglamentación interna (…) el órgano que me rige es el Consejo de la Judicatura; de igual forma tengo que subir si algún omiso no presentó su declaración también se hace propio y se acuerda lo correspondiente y se va y se inicia la investigación”, declaró.En otro tema, López Herrera también destacó que en el Poder Judicial salieron “limpios” respecto a las auditorías a la Cuenta Pública 2020, apuntando que la revisión el ejercicio 2021 está comenzando.“Con lo que respecta a la Cuenta Pública 2020 actualmente tenemos una cuenta pública limpia; tuvimos 5 auditorías, participaciones federales; Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); Sistema de evaluación del desempeño; Ley de Disciplina Financiera.“Gracias a la gestión salimos limpios; la Cuenta Pública 2021 está apenas incursionando y todavía no hay un resultado”, observó.Respecto a los actos de corrupción denunciados contra jueces por parte del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, el contralor señaló que es el Consejo de la Judicatura quien da seguimiento a cada caso.“A su vez, si hubiese alguna posible falta que se haya cometido es la Contraloría del Poder Judicial la que le da el seguimiento a ello; de momento es el Consejo el que le da seguimiento que obviamente así lo decide la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz (…), es la primera y la pionera en este tipo de temas que da seguimiento”, indicó.