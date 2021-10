Poderes y dependencias quieren más dinero… Cuitláhuac les recuerda la austeridad

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo una “invitación cordial y atenta” al Poder Legislativo, Judicial así como a los Alcaldes a ajustarse a la austeridad y dejar atrás los excesos.Durante conferencia de prensa, al titular del Ejecutivo se le cuestionó sobre el aumento que solicitan órganos autónomos y secretarías para el ejercicio 2022. Al respecto, les recordó que la austeridad se trata de evitar los privilegios y altos salarios de los funcionarios para aplicar el recurso en beneficio de la población.García Jiménez puso de ejemplo que su salario mensual sin compensaciones es de 60 mil pesos, por lo que hizo un llamado a los representantes de los poderes, ajustarse a estas acciones ante la petición de incremento a los presupuestos.Reiteró que la austeridad se refiere a evitar altos salarios a funcionarios, incluido el Gobernador, así como gastos en aeronaves o viajes al extranjero, como se hacía en otros gobiernos.“Un servidor gana 60 mil pesos mensuales sin ninguna compensación, no viaja en jet del Estado, como donde puedo, no hago viajes al extranjero con gasto al erario, con cien acompañantes y con la familia por delante. Esos privilegios ya no, eso es la austeridad”, dijo.Sin embargo, dejó en claro que austeridad no es sinónimo de la falta de servicios como algunos medios han señalado, sino por el contrario, ahora se cuenta con los recursos para que los ciudadanos accedan a más servicios.“Sólo algunos medios han querido confundir a la población diciendo que por la austeridad no hay servicios, por el contrario ahora se cuenta con más servicios”, expuso.