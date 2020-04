Policía de Coatzacoalcos descarta desatender congregaciones ante coronavirus

La Policía Municipal de Coatzacoalcos realiza rondines para exhortar a la población a dispersarse y tomar su “sana distancia”.



Así lo confirmó el comandante, Víctor Ulises Osorio, quien explicó que el despliegue para estas labores no solo es en la zona urbana, sino también en Villa Allende y las congregaciones.



Y es que la semana pasada el agente municipal de Villa Allende, Noriel Prot, dio a conocer que solicitó el apoyo de la policía, toda vez que hay dueños de bares y cantinas de ese sitio que aún no acatan la indicación de cerrar para evitar conglomeraciones.



“En todas las congregaciones se hace la invitación a todas las personas que están reunidas a que se dispersen o tengan su sana distancia”, afirmó.



Por otro lado, externó que también se hacen rondines por las playas y los centros comerciales para evitar actos de vandalismo ante la situación del coronavirus.



Lo anterior, en coordinación con la Policía Naval y la Secretaría de Marina, quienes también rondan la ciudad para meter orden.



“Todos los días se hacen recorridos y tenemos gente desplegadas en los centros comerciales, todo coordinado con la marina y la naval para disuadir actos que aunque no se han dado, pues hay que estar alerta”, finalizó.