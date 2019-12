Policías de Teocelo pararon labores el martes por falta de pagos; denuncian abusos de Alcalde

Policías Municipales de Teocelo la tarde de ayer pararon labores dejando al municipio sin seguridad, debido a la falta de pago de aguinaldos y prestaciones de ley.



Al respecto, un elemento municipal que omitió su nombre, indicó que decidieron dejar de laborar además porque sufren de maltrato y abusos por parte del alcalde Mario Chama Díaz.



"Ayer se realizó un paro laboral por decisión de todos los compañeros debido al maltrato por parte del Alcalde de Teocelo, maltrato a los policías y no valorar el trabajo que hacemos", dijo.



Abundó que son 24 elementos los afectados, sin embargo, señaló que decidieron levantar el paro, pues esto afectaría a la población por falta de seguridad.



"Somos 24 policías, el paro ya concluyó porque somos responsables y sabemos lo que afectaría", acotó.



Y es que denunció también que los policías son utilizados para resguardar un rancho del edil situado en la localidad de Baxtla, además de usar la seguridad municipal para su propia persona y la de su familia.



"Tenemos que cuidar su rancho ubicado en la carretera hacia Baxtla, dejando ahí a varios policías y dejando sin personal a la corporación y al municipio; otras veces nos obligan a acudir a otros municipios como Xalapa y tenemos que acudir armados y eso es una irregularidad pues muchas veces lo hacemos sin oficio de comisión".



Agregó que no cuentan con seguro, ni vacaciones, además que recibieron un aguinaldo incompleto y en muchas ocasiones los han dejado sin gasolina.



"Nos han dado uniforme solo uno y no nos sirvió, uno para dos años de administración. La gasolina también nos falta", comentó.



Finalmente indicó que los elementos policiacos de Teocelo levantaron el paro ya cerca de las siete de la noche, luego que se nombrara a una mujer de nombre Marlene Vega Vázquez a cargo de la Comandancia de la Policía Municipal de Teocelo, sustituyendo al anterior jefe policiaco.



No obstante, aseguró que, si no obtienen respuesta a su demanda, es probable nuevamente hagan otro paro de labores el próximo día 28 o 31 de diciembre.