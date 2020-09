Policías estatales chocan otra patrulla de SSP, ahora en Boca del Río

En el fraccionamiento Virginia de Boca del Río chocaron este viernes una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y una camioneta particular, sobre la avenida Juan Pablo Segundo, dejando cuantiosos daños.



La patrulla de la Policía Estatal, número SP-32-14, manejada por Luis Enrique V.D.L.S., iba por la avenida y al llegar al cruce con Navegantes y Lázaro Cárdenas impactó a una camioneta marca Ford, tipo Eco Sport, conducida por Edgardo Olivares C.



Ambos alegaron haber pasado con la luz verde del semáforo. Según los policías, iban en apoyo a un auxilio.



No obstante, testigos afirmaron que los oficiales fueron responsables, pues se pasaron el alto y no llevaban la torreta, ni traían la sirena prendida.



Los parámedicos y Bomberos Conurbados asistieron para dar los primeros auxilios y para verificar derrame de combustible.



Otros compañeros de los estatales arribaron en ayuda y acordonaron. Finalmente, fueron los perito de Tránsito Municipal de Boca del Río los que deslindarian responsabilidades con la elaboración del parte de accidente.



Apenas este jueves otra camioneta de SSP chocó en calles de la colonia Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Veracruz, con un automóvil particular.