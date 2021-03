Policías que mataron a mujer en Tulum enfrentarán cargos por feminicidio

Por el delito de feminicidio, la Fiscalía General de Quintana Roo ejerció acción penal en contra de los cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tulum que sometieron a Victoria Salazar, originaria de El Salvador, en la vía pública, mediante el uso desproporcionado e inmoderado de la fuerza, lo cual le provocó la muerte.



En un mensaje difundido virtualmente, el fiscal estatal, Óscar Montes de Oca Rosales, informó esta mañana que, luego de que peritos forenses cumplieran con el protocolo médico legal y la necropsia, concluyeron que la víctima presentó una fractura en la parte superior de la columna vertebral, producida por la ruptura de la primera y segunda vértebras, lo cual provocó “la pérdida de la vida de la víctima”.



“Las lesiones referidas, de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación, son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer”.



“La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada e inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima, lo que ocasionó una desaceleración o rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza”, expresó.



Con esos elementos, el Ministerio Público ejerció la acción penal contra el cuarteto policial -una mujer y tres hombres- por su probable participación en el delito de feminicidio y, en las próximas horas serán ingresados al Centro de Readaptación Social para ser puestos a disposición de un juez de control.



El funcionario comentó que, oficialmente, la víctima no ha sido identificada, por lo cual se trabaja en coordinación con autoridades locales y extranjeras para constatar su identidad.



La tarde del sábado pasado, los policías municipales atendieron un reporte de desorden en la vía pública y agresiones y detuvieron a una mujer, a la cual sometieron hasta postrarla sobre el piso, esposada y bocabajo.



Una de los cuatro agentes participantes la inmovilizó colocando sus rodillas sobre la espalda, mientras la mujer gritaba y se quejaba, hasta que dejó de respirar, lo cual fue grabado y los videos, difundidos virtualmente, provocando la indignación generalizada y reacciones a nivel diplomático por parte de El Salvador.



El Fiscal también se refirió al caso del feminicidio de Karla M, una mujer asesinada el fin de semana en Holbox, en el municipio de Lázaro Cárdenas. El probable responsable, Roger C, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.



Montes de Oca agregó que se comprobó la relación afectiva entre la víctima y el probable feminicida.



“Debido a una confrontación que se suscitó, el imputado le ocasionó la pérdida de la vida de manera violenta, por lo que quedó a disposición de la representación social, quien resolverá su situación jurídica y será presentado ante un juez de control”, agregó el fiscal.