Polvo del Sahara pasaría por la Península de Yucatán

En los próximos ocho a 10 días, Polvo del Desierto del Sahara (SAL, por sus siglas en inglés) podría afectar a la Península de Yucatán, Mar Caribe y el litoral del Golfo de México, anticipó el subcoordinador de Pronóstico Meteorológico y Estacional de la Secretaría de Protección Civil Federico Acevedo Rosas.



Dicho fenómeno iniciaría a partir del lunes 22 y con un mayor énfasis el martes 23 y a simple vista se caracteriza por un tono amarillento a café en el horizonte.



Acevedo Rosas no descartó que en menor medida el polvo pueda ingresar al Golfo de México, aunque los pronósticos inmediatos no prevén una afectación al territorio veracruzano



No existen evidencia de daños a la salud en la población de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, aunque el Polvo del Sahara es un inhibidor para el desarrollo de ciclones tropicales en el Atlántico y Golfo de México.



La última vez que las autoridades pronosticaron Polvo del Sahara ocurrió el 21 de junio de 2019 y afectó a la entidad hasta el 29 de julio de ese año.