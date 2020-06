Polvo del Sahara también llegaría a Veracruz

Modelos de pronósticos advierten de un ingreso de Polvo del Sahara (SAL) al estado de Veracruz, aunque en cantidades mínimas, dijo el subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil (PC), José Llanos Arias.



"Por el momento no se observan para nuestro Estado concentraciones importantes, obviamente vamos a poder observar al horizonte algunos cielos tonalidad café o atardeceres con tonalidades naranja, de ese tipo".



Previó que el fenómeno afectará la Península de Yucatán y el centro del Golfo de México y posiblemente el sureste de Estados Unidos.



"Esperamos que de esta noche al día de mañana alcance la Península de Yucatán al Golfo de México".



Explicó que en este 2020, satélites reportan una importante concentración de polvo en el Caribe y afecta a Cuba.



"El Polvo de Sahara cada año se presenta en esta época y en ocasiones la concentración de este polvo es mayor que otros".



Llanos Arias anticipó que esto se reflejará en una disminución del potencial de lluvias y dependerá de la concentración de polvo en el país.



"Pudiera estar llegando más Polvo del Sahara a nuestra entidad y estaría disminuyendo el potencial de lluvias que nosotros habíamos previsto".



Dijo que PC monitorea disturbios tropicales en ambos litorales y en caso de que el polvo alcance a las ondas tropicales, provoca que no descarguen lluvias significativas.



"Sí va a tender a disminuir la cantidad de lluvias que habíamos previsto anteriormente", dijo y abundó que esto provocaría un incremento en las temperaturas del mediodía.



"En el caso de la Península de Yucatán, pudiera ser que haya disminución a la visibilidad y en México no hay un informe de que haya afectado en otras ocasiones porque no hay mediciones que indiquen la concentración de este polvo".