Pondera Diócesis de Tuxpan lucha de las mujeres en el Día de la Virgen

Ante el arribo de cientos de feligreses desde el 1 de diciembre y hasta este domingo, para venerar a la Virgen de Guadalupe, el obispo de la Diócesis de Tuxpan, Roberto Madrigal Gallegos señaló que ha sido una celebración digna y solemne del 490 aniversario de las apariciones ante Juan Diego.El Día de la Virgen de Guadalupe, enfatizó, es para dejar constancia de que “donde está la madre no faltará la lucha a favor de la fraternidad” y ponderó que, como mexicanos, “no somos ni seremos nunca un pueblo huérfano”, con la protección de La Morenita del Tepeyac.Asimismo, destacó el papel de las “madres luchadoras”, a quienes reconoció por su esfuerzo diario, sobre todo cuando las circunstancias las han llevado a sacar adelante por sí solas a los hijos.“Siempre me ha impresionado ver en distintos lugares a esas madres luchadoras que, a menudo ellas solas logran sacar adelante a sus hijos; que nadie les arrebate a sus hijos, que nadie quite la vida de sus seres queridos inocentes”, subrayó.“Así es María con nosotros sus hijos, mujer luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la ceguera, frente a la sociedad de la desidia y la dispersión, mujer que lucha para potenciar la alegría del Evangelio, que lucha para darle carne al Evangelio”, dijo.La celebración del Día de la Virgen de Guadalupe coincidió con el tercer domingo de adviento, ante lo cual el obispo pidió a los feligreses a estar preparados para la venida del Señor.