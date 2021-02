Por acusaciones a Salgado, Senadora dice que “Derecha” se infiltró a lucha feminista

La senadora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Gloria Sánchez Hernández, indicó que la polémica con las feministas que se originó en torno a la postulación de Félix Salgado Macedonio a la candidatura por la gubernatura de Guerrero y las acusaciones sexuales en su contra, es meramente una guerra mediática.



“Es una guerra mediática en la que participan varias voces. En este momento que la que se oye más fuerte es precisamente de algunas mujeres. ¿Quiénes tenían el interés absoluto porque él no fuera el candidato, porque saben que obviamente si él era nuestro candidato MORENA iba a ganar? Pues los candidatos de los otros partidos”.



Aunque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinó que las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio son improcedentes e infundadas y que el aspirante no perderá sus derechos políticos, al mismo tiempo de ordenar reponer el proceso de elección de la candidatura para el estado de Guerrero, Sánchez Hernández lamentó que al movimiento feminista se haya infiltrado “la Derecha”.



“Lamento mucho que la derecha esté usando las luchas de MORENA para rayonear paredes, para romper cristales, para pagarle a mujeres que vayan a hacer los escándalos a la Cámara, y ahora, para estar movilizando a los medios. Todo eso requiere dinero, entonces esa parte es que aunque sea mujer y sea feminista, no apruebo, la violencia no es solución en ningún lado”.



En ese tenor, consideró que algunas mujeres feministas se vieron rebasadas por una incrustación derechista, enarbolando un movimiento que en el fondo es fascismo.



“Yo si estoy a favor de Félix Salgado, es mi compañero senador, es mi compañero de Morena, es una persona a la que no se le han probado delitos de ese tipo. Yo voy a apoyar a morena en todas las candidaturas que postule. No vamos a permitir que se nos incrusten cosas que nada más viene por el cargo y no por el programa. No existe ese pacto patriarcal, es una verdadera tontería”, recalcó.