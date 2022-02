Por adeudo, CFE cortó suministro a clínica de comunidad de Mariano Escobedo

Por un adeudo de más de 80 mil pesos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el servicio de energía a la clínica de salud de San Isidro El Berro, en el Municipio de Mariano Escobedo.De acuerdo con pobladores, la luz fue cortada desde hace dos semanas, por lo que ahora las consultas se dan con la luz del día y casi en penumbra.Lo peor es que debido a la falta del fluido eléctrico no se cuenta con el refrigerador, por lo que no hay vacunas disponibles para los menores de edad, por lo que sus esquemas se están retrasandoDe acuerdo con la notificación entregada por la CFE el pasado 28 de diciembre de 2021, se observó que hubo un consumo no facturado de energía del 15 de diciembre del 2019 al 19 de diciembre del 2021, fecha en que acudió personal de la empresa a revisar el sistema de medición y encontró que había conexiones irregulares, conocidas como "diablitos".Tras hacer las estimaciones correspondientes, la CFE indicó que el total que debe pagar la Jurisdicción Sanitaria número 7 por el periodo señalado es de 80 mil 381 pesos, cantidad que ya incluye el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.