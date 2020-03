Por el momento, ante la contingencia de coronavirus, no será cerrado el mercado municipal de Martínez de la Torre.



Al respecto, el secretario general de la Unión Autónoma de Tablajeros y Comerciantes del Mercado “Rosendo Topete Ibáñez”, Manuel Márquez Contreras, aclaró que únicamente se ha hecho la invitación para que suspendan sus actividades quienes así lo decidan.



Comentó que por el momento este lugar no se encuentra muy concurrido, por tal motivo no han decidido, sin embargo, si el número de contagios de COVID-19 crece, tendrán que verse en la necesidad de suspender sus labores.



Indicó que además, se exhortó a los comerciantes para que tomen medidas preventivas en cada uno de los locales y tambien se ha invitado a quienes acuden a realizar sus compras a que sólo lo haga una persona por familia para evitar aglomeraciones.



Márquez Contreras informó que sus ventas ya han disminuido 50 por ciento, lo que ha pegado duramente a la economía de las familias.