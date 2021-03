Por ahora, no es prudente regresar a clases: Masones

Mientras no estén vacunados niños y jóvenes, aunque los docentes sí, será un riesgo regresar a clases presenciales, consideró el diputado masónico por el séptimo distrito, Azur Mendoza Contreras.



Consideró que no es prudente pensar en estos momentos en retornar a las aulas pues primero se deben tener las condiciones necesarias para garantizar que no habrá peligro ni para los docentes ni para los alumnos.



Mencionó que él es parte del sector educativo y pensar en esa posibilidad no se ve prudente a la fecha.



Indicó que actualmente el proceso de vacunación avanza lento lo cual se debe a algunas fallas estructurales, pero el asunto se politizó y se padecen las consecuencias.

Recordó que están próximas las elecciones y eso mismo genera que cualquier tema pequeño se haga una catástrofe.



Sobre las expectativas que hay para el próximo proceso electoral, indicó que se espera que se puedan aterrizar las promesas que se han hecho en campaña y los ciudadanos puedan tener la cohesión social que hoy tanto necesitan.



Confió en que en la etapa de campañas no se viva lo mismo de siempre: pan y circo.