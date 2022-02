Por ahora, no multarán a visitantes que dejen basura en el Cofre de Perote

El director del Parque Nacional Cofre de Perote, Luis Raúl Álvarez Oseguera, indicó que aunque la normativa ambiental y de esta área natural protegida contempla sanciones contra quienes dejen basura en su visita al lugar, no se contempla aplicarlas."No hay que llegar a eso, no hay que llegar a eso. Hay que hacer un llamado. Es una falta en donde sea, no puedes tirar basura en la vía pública, no se debe. Entonces no hay que llegar a eso. Sencillamente es un llamado a la conciencia, se necesita que sean respetuosos", manifestó en entrevista.Álvarez Oseguera afirmó que no es necesario llegar a las infracciones contra los visitantes al Cofre de Perote, quienes atraídos por las nevadas acuden con alimentos y bebidas, dejando tirados los empaques, sin que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) cuente con camiones o equipos de recolección de los desechos."En estas dos últimas nevadas se recolectaron dos camionadas de basura, son alrededor de 12, 13 o 14 metros cúbicos de basura que no tiene por qué estar ahí. Los que van a visitar el Cofre de Perote la dejan tirada allí", denunció.El Director de este Parque Nacional invitó a la ciudadanía que acude a esta montaña a tener cultura y ser respetuosa con el medio ambiente, pues a su decir, el planeta ya no soporta este tipo de actitudes de inconsciencia.Sobre supuestas denuncias de vandalismo, aseguró que en días recientes no han recibido reportes de este tipo; y además solicitó a las personas evitar subir en redes sociales imágenes de nevadas de años anteriores o de otros lugares porque convocan a otros a acudir al sitio, cuando en realidad no hay presencia de nieve.Además, recordó que el parque estará cerrado hasta el próximo lunes a las visitas para proteger a la población porque se han registrado casos de visitantes extraviados pero sin situaciones que lamentar; aunado a problemas mecánicos de los vehículos o sin gasolina, que reafirman la imprudencia y falta de previsión de algunos asistentes."Lo vamos trabajando caso por caso, estamos en coordinación con Protección Civil, en algún momento se cerró porque la calzada presentaba hielo y no es seguro para subir. La recomendación para la ciudadanía es que no vaya, está cerrado, quédense en sus casas, disfruten de su familia", enfatizó Luis Raul Álvarez Oseguera.