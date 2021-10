Por ahora, no sería seguro vacunar contra COVID a menores de 5 años: Pediatra

El médico pediatra Alejandro Pimentel Domínguez señaló que por ahora no sería seguro vacunar contra COVID-19 a niños menores de 5 años."De los reportes de la seguridad de las vacunas en los diferentes grupos etarios, en los menores de cinco años hasta el momento los estudios no marcan la seguridad suficiente para poder suministrar vacuna. De 6 a 12 años habría que esperar gradualmente que vayamos aplicando la vacunación en los adolescentes y jóvenes".Explicó que por ahora no está comprobado que sea seguro vacunar a niños."La verdad es que los esquemas de vacunación van a alcanzar a la población pediátrica, sin embargo los organismos internacionales a este momento alcanzan a tener una seguridad de la vacuna sin riesgos en mayores de 12 años, pero todavía no en población menor y especialmente menores de 5 años. La idea es que la vacuna no ponga en riesgo a un infante".No obstante, apuntó que el riesgo de enfermarse y hospitalizar a los niños contagiados con el virus, hasta el momento es menor que en los adultos.Agregó que así como la vacuna ha hecho algunos efectos secundarios en población joven, lo mismo puede presentarse en población adolescente cuando sea inmunizada.