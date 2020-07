Por aspiraciones políticas, renuncia Subdelegada de Bienestar en Veracruz

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara informó de cambios de coordinadores de programas sociales de la Secretaría del Bienestar en Veracruz.



Uno de estos cambios fue el de Rosa María Hernández Espejo, quien renunció a su cargo en la Subdelegación federal, argumentando proyectos personales, sin descartar buscar una candidatura.



Sobre su salida, la misma exfuncionaria afirmó que continuará con labores políticas de la “Cuarta Transformación” y cercana a la ciudadanía pero lejos de la administración pública.



Aclaró que aún no es tiempo de definir candidaturas, llamando a quienes tengan intereses políticos a que también dejen sus cargos.



"Me bajo del camión de la Secretaría de Bienestar pero me voy caminando al mismo camino de la Cuarta Transformación, caminando en los barrios, en las colonias porque voy en el camino de la 4T, es una decisión personal y docente".



“Sobre todo poder hacer tareas políticas sin que se me cuestione que ocupo el cargo público para hacer una área política, de partido, no son todavía tiempos de renunciar pero prefiero hacerlo así porque no somos iguales a los adversarios políticos, los reto a todos aquellos que quieran hacer trabajo político a que dejen los cargos públicos”, dijo.



La salida de Hernández Espejo se sumó a las renuncias de delegados en Coatepec, Tuxpan y Córdoba.



Por su parte, el superdelegado Huerta Ladrón de Guevara aseguró que los cambios obedecen a argumentos personales y no porque la dependencia los haya separado del cargo.



“Ellos han presentado su renuncia, cosa que yo he aceptado, sin duda ser parte de una estructura de gobierno te da una lógica de que tienes que actuar para todos, limita tus opciones y opiniones y ellos tal vez tienen la necesidad de tener más libertad de accionar por otras causas que ellos tendrán que explicar”, dijo.