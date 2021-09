Por austeridad, Poder Judicial violó la constitución; quitaron a quienes se quejaron

El Plan de Austeridad del Poder Judicial del Estado va contra la Constitución y no lo aprueban magistrados veracruzanos, aseguró la magistrada visitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Concepción Flores Saviaga.En entrevista para TeleClic.com y alcalorpolitico.com, explicó además que los cambios de adscripción en el Poder Judicial aplicaron sólo contra las y los inconformes a la reducción de sueldos.“Estos cambios de adscripción que se dieron son por el contexto de Plan de Austeridad que no aceptamos varios compañeros, entre ellos la Quinta Sala, con el Magistrado Amadeo Flores Villalba y la Magistrada Beatriz Rivera Hernández y además otros magistrados que no interpusieron amparo, no los han tocado”, dijo.Defendió que salvo un aval por escrito de la propia Flores Saviaga, el recorte a las percepciones equivalen a un acto de inconstitucionalidad y una contradicción a una lucha de 24 años de las magistradas y los magistrados por salarios decorosos y honorables.“Y constitucionalmente está prohibido hasta que yo permita un descuento de mi salario, entonces, hay violencia de género de los magistrados integrantes de pleno”.