Por contingencia, cancelan este año el “Jarochódromo” en Coatepec

Este año, debido a la contingencia sanitaria, la Cuarta Edición del tradicional “Jarochódromo”, el cual congregaba a decenas de grupos folklóricos en el Centro Histórico de Coatepec, fue suspendido, así lo informó el coordinador del Encuentro de Arpas, Raúl Monge Alarcón.



El también integrante del grupo Tlen Huicani indicó que este evento que se celebraría el próximo domingo 27 de septiembre, no se podrá realizar ni de manera virtual, pues los grupos folklóricos no se están reuniendo como medida de salud ante la pandemia.



“Iba a ser la cuarta edición pero en éste no hay manera de hacer algo virtual, pues se involucran grupos folklóricos. La temática es hacer un recorrido artístico alrededor del primer cuadro de la ciudad, no había manera de hacerlo virtual, era poner a bailar a los grupos desde sus casas y los grupos no se están reuniendo por la pandemia, no se puede ensayar ni reunir”, dijo.



Entrevistado, señaló que, en su lugar, se hará una plática virtual en la que participarán el director de Tlen Huicani, Alberto de La Rosa y el coreógrafo y exdirector de ballet en Coatepec, Horacio Canter y podrá ser vista a través de la página de Facebook de La Casa del Arpa y del Ayuntamiento de Coatepec.



“Vamos a abordar los Jarochódromos anteriores, un recuento de actividades y vamos a ir aderezando con imágenes de ediciones anteriores y que no pase desapercibida la fecha. Será el domingo, al otro día del Festival del Arpa, a las 10 lanzaremos la plática virtual por las distintas plataformas digitales”, detalló.



Cabe señalar que apenas este miércoles, el Ayuntamiento anunció la realización del VII Encuentro de Arpas virtual dentro del marco de las fiestas patronales de San Jerónimo.