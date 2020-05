Por contingencia, será mínima la derrama económica este 10 de mayo: CANACO

El Día de las Madres deja una derrama económica de por lo menos 240 millones de pesos en los 11 municipios de la zona que conforman la delegación de la Cámara de Comercio en la zona centro pero este año no se llegará a alcanzar ni el 10 por ciento de esta cifra.



Las medidas sanitarias ante el COVID-19 han ocasionado que la movilidad económica se retraiga y con ello el dinero circulante, aunque es una fecha importante en el comercio, será poco lo que llegue a reactivarse la economía.



"El año pasado consideramos 240 millones de pesos en 11 municipios que pertenecen a cámara de comercio, sin embargo, en esta ocasión no alcanzamos a tener cifras porque es mínimo lo que se va a obtener", dijo el presidente de la CANACO en Veracruz, José Antonio Mendoza.



El comercio formal en la región implementó la aplicación "compra fácil" para solicitar productos y servicios desde el celular y así mantener vigentes a los negocios del giro de regalos y flores.



"Se hizo un mercado virtual a través de una aplicación, con esto pueden comprar sus productos y servicios pidiéndolos por la red, se están sumando una gran cantidad de comercios. No vamos a llegar a las cifras que esperamos pero estamos buscando alternativas para poder continuar trabajando", señaló.



El representante de la CANACO señaló que el Día de las Madres es una fecha en la que en un sólo día, se obtiene uno de los picos más altos en ventas, situación que este año, debido al Coronavirus, no se tendrá.