Por contratos heredados se pagan altas rentas por “pocilgas”, exhibe Gobernador

La construcción de la “Torre Orgullo Veracruzano” albergará dependencias estatales y se busca evitar la continuidad de rentas elevadas por los inmuebles que ocupan algunas dependencias estatales, por lo que esta obra, junto con el edificio de la CAEV y SEDEMA, se lograrán ahorros por el orden de 10 millones de pesos mensuales.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó además que las obras que se realizan en este Gobierno se concluyen y no se dejará deuda.El mandatario veracruzano explicó que en el caso de la SEDEMA que se ubica en la calle Francisco I. Madero en la Capital veracruzana, se trasladará a un inmueble del IPE, que contará con estacionamiento propio.“Torre Orgullo Veracruzano, el edificio de CAEV y SEDEMA generarán un ahorro mensual de 10 millones de pesos. A diferencia de otros gobiernos, se realizan obras y no se heredará deuda, como es el caso de este edificio. Además, se va a liberar el centro. Hay dependencias como la SEDEMA que están en el Primer Cuadro, se trasladará a otro inmueble con estacionamiento propio”, sostuvo.García Jiménez, dejó en claro además que se busca acabar con la corrupción que heredaron pasados Gobiernos, donde las rentas son elevadas y no valen lo que se cubre mensualmente derivado de los contratos que se hicieron en esas administraciones.“Hay que acabar con esos viejos negocios, con la corrupción. No vamos a pagar más por inmuebles. En muchos casos cobraban rentas de 150 mil pesos que no los valen, son una pocilga”, dijo al referir que, en el caso de las Oficinas de Hacienda en la entidad no se cubrió la renta por años y su Gobierno acordó nuevos contratos y liquidó los adeudos.“Las oficinas de Hacienda, las pocas que teníamos en todo el Estado debían la renta, no les pagaban a los dueños. Nosotros pactamos nuevos contactos y pagamos, son empresarios”, dijo y reiteró que ese es el objetivo de la “Torre Orgullo Veracruzano”.