Por crisis y robos, cierran definitivamente dos tiendas en Centro de Veracruz

Dos negocios ubicados en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz optaron por cerrar definitivamente sus puertas al no poder sostenerse económicamente ante la escasez de ventas por la contigencia del COVID-19.



Uno de ellos fue una sucursal de la zapatería "Schutique" ubicada en la calle Independencia, donde llevaba cuatro años establecida.



De acuerdo a la empresaria Maria León, cerraron porque no se logró una negociación satisfactoria con la dueña del inmueble respecto al pago de la renta y la opción fue cerrar definitivamente para evitar perder las fuentes de empleo.



"Vamos a cerrar las puertas oficialmente y para siempre de nuestra sucursal de Independencia. (...) Con todo el tema que está pasando, tenemos que tomar decisiones sabias para conservar los empleos de toda nuestra gente. (...) Me da muchísima tristeza, aquí es donde nació este sueño, por cuestiones de negociación no pudimos llegar a algo con la tema de las rentas y fue la mejor decisión”, dijo la empresaria a través de una tranmision en vivo vía Instagram.



Detalló que todos los que trabajan en esta sucursal serán reubicados en otra sucursal que está en Boca del Río.



El otro negocio que cerró fue una tienda de ropa Jota/Erre, ubicada en Zaragoza, misma que era continuamente saqueada por personas desconocidas.



Tras el último robo ocurrido hace 10 días, los administradores optaron por vaciar la tienda y cerrar definitivamente.



A estos cierres, se suma la decena de cierres temporales que prevalecen en el primer cuadro de la ciudad debido a la nula presencia de consumidores.



Cabe destacar que a principios de año también cerraron dos zapaterías más, el restaurante Toks, una escuela de barbería y una sucursal bancaria.