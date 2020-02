Por críticas, Brujo Mayor de Catemaco ya no mataría animales en Misa Negra

El "Brujo Mayor" de Catemaco, Enrique Marthem Berdón, comentó que considera no sacrificar animales en la Misa Negra que se realizará en el marco del primer viernes de marzo.



Explicó que ante las críticas de grupos ambientalistas, ha solicitado autorización a las autoridades de medio ambiente para ofrendar un chivo “a Lucifer”, como se ha hecho por más de 50 años en esa zona.



"Ha sido muy críticado y yo tengo dos querellas, que denucian, yo siempre he dicho que todos participamos en una carnicería, los que comen carne se comen 80 pollos al año, 40 cerdos, 100 vacas e indirectamente participan de eso y nosotros sólo sacrificamos un animal el primer viernes de marzo y al día siguiente nos lo comemos porque es una ofrenda que compartimos con las entidades, este año tenemos esa controversia, todavía no lo decimos".



El Brujo Mayor aseguró que un abogado es el que se encarga de revisar las posibilidades de hacer el sacrifico y se determinaría días antes del 5 de marzo, fecha en que cae el primer viernes del mes.



Tradicionalmente, se sacrifica a un chivo negro o blanco, anteriormente también se mataban 13 gallinas pero desde el año pasado se dejó de hacer.



Apeló a que se trata de una tradición cultural, por lo cual, debe autorizarse.



"Lo estoy analizando por el aspecto que pueda tener problemas con la ley, todavía estamos viendo las cosas si nos dan permiso porque son cuestiones culturales que no se pueden romper".



Marthem Berdón señaló que este año se realizarán por lo menos 12 Misas Negras en diversas colonias de Catemaco, en la que él encabezará participarán 50 brujos y se espera la asistencia de mil personas.



"La Misa Negra este año estará enfocado a la situación económica", dijo.



En cuanto al arribo de personas, se estima que se ocupen los 600 cuartos de hotel del municipio.